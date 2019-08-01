، "مختص" يرصد ٨ أخطاء تتكرر في موسم "الحج".. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى بضرورة التنبه لها وتطويرها بشكلٍ احترافي

أوصَى الأكاديمي والمختص في عِلم العلاقات العامة والإعلامي "طارق الأحمري"، بضرورة تَنبّه نقل الصورة الحسنة عن بلادنا الغالية في الحدث العالمي "الحج"، راصدًا بحكم تخصصه بعضًا من الأخطاء التي قال بأنها تتكرّر بالأعوام الأخيرة، متطلّعًا لتطويرها بشكلٍ احترافي.

وقال الأحمري في رصده لبعض أخطاء إدارة الاتصال والعلاقات العامة والإعلام: "إشكالية المشاهير تتكرر كل عام، رسالة من المشهور الذي يتكرر ظهوره في كل تغطية وكل محفل وكل حدث ويستمر في الظهور؛ ليبرز جهود الحج بشكل مكرر أيضاً دون وجود لغات عالمية متنوعة نستهدف بها الدول الخارجية لإبراز جهودنا الحكومية العظيمة".

وأضاف: "على مستوى ظهور رجال الأمن وصورتهم الذهنية هناك حساسية عالية، رجل أمن قد يظهر بشكل غير مناسب، صورة له وهو يقوم بإرضاع طفلة أو وهو ينام بعد يوم متعب؛ ونظن بهذا أننا نظهره بشكل احترافي، والرؤية العالمية الاحترافية لرجل الأمن مختلفة عما يحاول البعض إظهاره".

وأتبع "الأحمري": ‏الحج ليس عبارة عن خدمات طبية فقط، العام الماضي والذي قبله كثير من الجهود مركزة على الخدمات الطبية وأداء وزارة الصحة حتى طغى حضور الجانب الطبي والصحي على جانب الجهود الاحترافية المتكاملة في خدمة الحجيج وضيوف الرحمن؛ وهنا مهم التوازن".

وأكد بقوله: "‏نحن بحاجة لمشهور مسلم من أستراليا، وممثل مؤثر من إندونيسيا، ولاعب كرة قدم أمريكي مسلم، وروسي مشهور وصيني تقني مسلم، وغيرها من دول العالم؛ حتى يقوم هؤلاء كطرف ثالث بإيصال رسالتنا للعالم وجهودنا العظيمة المبذولة في حدث عالمي ضخم".

وعن "المؤتمرات الصحفية" قال "الأحمري": تحتاج إلى تطوير احترافي وتدشين الخدمات التي تتعلق بكل جوانب الحج من وصول الحج وخدمات التقنية، نحن بحاجة لشخص يقوم بلقاءات مع الأجانب بلغتهم لا بلغتنا؛ لينقل تلك المشاعر الحقيقية بلغتها، بعض طرق التدشين للخدمات لا تظهر بشكل احترافي يلقين بقوتها وتميزها عالمياً".

وواصل قائلًا: "تُظلم بعض الجهات بسبب مدراء اتصال وعلاقات عامة ليس لديهم رؤية عميقة ولا تخصصية، فيقدم إعلام بسيط لا يعكس قوة العمل الواقعي لتلك الجهات في الحج، وتجدهم في كل عام يستخدمون ذات الطرق والجهود الإعلامية الاعتيادية؛ خبر تقليدي في الصحف أو مشهور يقوم بالتغطية".

‏وختم "المختص" بقوله: ختاماً، هذه الشعيرة العظيمة وهذا التجمع العالمي الأضخم؛ يحتاج رؤية تنطلق بالتوازي، تحتاج تمكينًا لخطط واستراتيجيات وحوكمة تؤطر كل من يعمل بمعايير احترافية تتناسب مع الجهود والمشاريع والخدمات.