، تذاكر مباراة الأهلي والهلال في الآسيوية: الأسعار تتصاعد يومياً ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة النادي الأهلي التعاقد مع المدافع الدولي البوسني ارفين زوكانوفيتش (32 عاماً)، قادماً من صفوف جنوى الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.
ويعتبر اللاعب دولياً منذ 2012، ومثّل اللاعب عدة أندية أبرزها: روما ، جنوى أتلانتا ، سامبدوريا في إيطاليا، وأندية جينت وسالزبورغ في بلجيكا والنمسا.
على صعيد منفصل طرح موقع مكاني الخاص ببيع التذاكر، تذاكر مواجهة الأهلي والهلال في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وحددت اللجنة المنظمة 95% من إجمالي المقاعد لجماهير الأهلي و5% لجماهير الهلال؛ عملاً بلائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
هذا وقرر موقع مكاني زيادة أسعار التذاكر بشكل يومي بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل على النحو التالي:
الخميس: موحد 20 ، فضي 300 ، ذهبي500.
الجمعة: موحد 25 ، فضي 350 ، ذهبي 550.
السبت: موحد 30 ، فضي 400 ، ذهبي 600.
الأحد: موحد 35 ، فضي 450 ، ذهبي 650.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 05:48 PM
أعلنت إدارة النادي الأهلي التعاقد مع المدافع الدولي البوسني ارفين زوكانوفيتش (32 عاماً)، قادماً من صفوف جنوى الإيطالي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.
ويعتبر اللاعب دولياً منذ 2012، ومثّل اللاعب عدة أندية أبرزها: روما ، جنوى أتلانتا ، سامبدوريا في إيطاليا، وأندية جينت وسالزبورغ في بلجيكا والنمسا.
على صعيد منفصل طرح موقع مكاني الخاص ببيع التذاكر، تذاكر مواجهة الأهلي والهلال في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وحددت اللجنة المنظمة 95% من إجمالي المقاعد لجماهير الأهلي و5% لجماهير الهلال؛ عملاً بلائحة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
هذا وقرر موقع مكاني زيادة أسعار التذاكر بشكل يومي بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل على النحو التالي:
الخميس: موحد 20 ، فضي 300 ، ذهبي500.
الجمعة: موحد 25 ، فضي 350 ، ذهبي 550.
السبت: موحد 30 ، فضي 400 ، ذهبي 600.
الأحد: موحد 35 ، فضي 450 ، ذهبي 650.
، تذاكر مباراة الأهلي والهلال في الآسيوية: الأسعار تتصاعد يومياً ،
المصدر : الخليج 365
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