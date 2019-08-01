، غداً .. الدوسري بطل كأس العالم الإلكترونية يدافع عن لقبه بلندن ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك لاعب المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية، مساعد الدوسري، في كأس العالم الإلكترونية FIFA2019 غداً الجمعة في لندن.

وتأهل الدوسري للبطولة بعد أن حقق المركز الثاني في التصنيف العالمي FIFA.GG بمنصة الاكس بوكس؛ حيث يتأهل أفضل 16 لاعبًا عن كل منصة.

ويطمح الدوسري إلى أن يكون أول لاعب يحقق لقب البطولة لمرتين متتاليتين؛ حيث يعد العربي الوحيد المشارك في البطولة العالمية.

الجدير بالذكر أن السعودية حققت البطولة مرتين بواسطة اللاعبين عبدالعزيز الشهري 2015م، ومساعد الدوسري 2018م، وقد اختار الفيفا للتعليق على البطولة السعوديين سعد السماري المعروف ب Mr.fifa، وبطل كأس العالم في 2015 عبدالعزيز الشهري، علماً أنها النسخة الأولى التي يكون بها تعليق باللغة العربية.