، حرس الحدود يوقع مذكرة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مجالات "التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع"

وقّعت المديرية العامة لحرس الحدود، مذكرة تفاهم في مجالات "التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع"، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "KAUST" .

وحضر مراسم التوقيع نيابة عن مدير عام حرس الحدود، قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، ونيابة عن رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نائب الرئيس للشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية سليمان بن محمد الثنيان.

وقال المتحدث الإعلامي باسم أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية الرائد محمد الثقفي: الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات التعليمية وحرس الحدود؛ من خلال تبادل الخبرات على كافة المستويات الأمنية، والتعليمية، والتقنية، وإثراء المعرفة لدى منسوبي حرس الحدود والجامعة.

وأضاف: هذه الاتفاقية تأتي في إطار الأهداف المحددة في الخطة الإستراتيجية لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، والمتوافقة مع الخطط العملياتية والتقنية المعتمدة من قبل مدير عام حرس الحدود، والمتوائمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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