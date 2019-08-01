“هنا” رابط تسجيل حج الداخل 1440 على موقع المسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة

تفصلنا شهور معدودة عن موسم الحج هذا العام، ولذلك يعتبر رابط تسجيل حج الداخل 1440 على موقع المسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة محل بحث من قبل مواطنى المملكة العربية السعودية، لاسيما بعدما فتح الوزارة باب التسجيل في حج الداخل 1440 وتم الإعلان عن مراحل برنامج الحج بداية من التعريف بالبرنامج و استكمال إجراءات الحجز ودفع المصاريف وفق البرامج المختلفة.

تبدأ أسعار حج الداخل 1440 من 6.300 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي بأنظمة متنوعة شاملة التنقل بالقطار السريع من أجل توفير كافة سبل الراحة للحجاج، ونستعرض معكم رابط تسجيل حج الداخل 1440 وطريقة التقديم على موقع مسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة.

رابط تسجيل حج الداخل 1440

نقدم لكم خطوات التسجيل في حج الداخل 1440 عبر رابط المسار الإلكتروني في نقاط محددة على النحو الآتي:

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تسجيل الدخول على وزارة الحج والعمرة موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل\

كتابة البيانات الشخصية.

اختيار الخدمة المناسبة.

استكمال إجراءات الحجز.

دفع قيمة الحجز.

في النهاية استلام التصاريح الخاصة بالحج.

كما يوفر موقع مسار الإلكترونى إمكانية إلغاء حجز الحج واسترجاع القيمة إلكترونياً، بالإضافة إلى إمكانية الاستفسار عن الخدمات المقدمة وتقديم الشكاوى والبلاغات حول أي مشكلة تواجه المتقدم للحج.

أنواع برامج حج الداخل 1440

قسمت أنواع برامج حج الداخل 1440 إلى ثلاث فئات وهى على النحو التالي:

البرنامج العام وتبدأ قيمته من 6833 إلى 15540 ريال سعودي. البرنامج منخفض التكلفة وتبدأ قيمته حوالي من 3829 إلى 5456 ريال سعودي. البرنامج المٌيسر وله تكلفة ثابتة محددة بحوالى 3638 ريالاً تقريباً.

الجدير بالذكر أن خصصت وزارة الحج والعمرة رابط تسجيل حج الداخل 1440 على موقع المسار الإلكتروني من أجل التيسير على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج 1440 من قاطنى المملكة العربية السعودية، وحاليًا جارى استقبال طلبات حجز تسجيل الحج الداخلى وفق البرامج المعلن عنها وحملات الحج المتاحة.