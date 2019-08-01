تجديد الإقامة في السعودية.. الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافد وتسديد الرسوم عبر منصة أبشر

يعد تجديد الإقامة في السعودية واحد من الأمور الهامة التي تشغل بال الوافدين في المملكة العربية خلاله ذه الفترة، خاصة بعدما بدأت إستخدام خاصية الإستعلام عن تجديد وصلاحة الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والتي سهلت كثيرًا من عملية إجراء الإستعلامات اللازم عن تجديد الإقامة في السعودية، وكذلك معرفة صلاحية إقامة الوافد، وحتى تسديد الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وخلال هذا التقرير سوف نحاول الرد عن جميع إستفساراتكم وتساؤلاتكم بخصوص طريقة الإستعلام عن تجديد الإقامة في السعودية، وكذلك طريقة سداد كل الرسوم الخاصة بعملية تجديد الإقامة ومعرفة مدى صلاحية إقامة الوافد داخل المملكة العربية السعودية، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها عبر موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية.

تجديد الإقامة في السعودية على منصة أبشر

أصبح الآن من الممكن إجراء إستعلام عن مدى صلاحية الإقامة وكذلك تجديد الإقامة داخل المملكة العربية السعودية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، بالدخول على الموقع المخصص لذلك وبعدها إختيار خدمات الأفراد، وإختيار الإستعلام عن تجديد الإقامة في السعودية، وبعد ذلك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالواقد والإنتظار لثواني قليلة حتى تظهر لك كل المعلومات الخاصة بموعد تجديد الإقامة ومدة صلاحيتها، وكذلك طريقة سداد الرسوم.

وأشار عدد من الوافدين والمواطنين الذين أستخدموا خدمات منصة أبشر وعلى رأسها خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية، وخدمة تجديد الإقامة، بأن الموقع يوفر الكثير من الوقت على الوافدين والمواطنين، وطالبين من وزارة الداخلية زيادة الخدمات الموجودة عليه بأكبر شكل ممكن.

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الإستعلام عن تجديد الإقامة عبر منصة أبشر

بعد الدخول إلى موقع “أبشر الإلكتروني” وإختيار خدمات الأفراد وإدخال البيانات المطلوبة، سوف يتمكن الوافد من معرفة عدة تفاصيل حول موعد تجديد الإقامة في المسعودية، وكذلك معرفة الرسوم التي يجب أن يدفعها من أجل إستخراج ورقة تجديد الإقامة، وكذلك رسوم رخصة العمل، وغيرها من الأمور التي يحتاج لها كل عامل في المملكة العربية السعودية.

ويذكر بأنه يجب في البداية أن يقوم الوافد بإختيار هذه الخدمات من خلال “بوابة خدماتي الجوازات” والدخوللا إلى رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم العامل، وهي خدمة جديدة يقدمها موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية للتسهيل على المواطنين والوافدين.