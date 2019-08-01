تعويض عاملة منزلية حُرمت من راتبها 16 عاماً بالخُبر

نجح مكتب العمل بالخبر، في رد حقوق عاملة منزلية إندونيسية، لها رواتب متأخرة منذ أكثر من 16 عاماً، وانقطع اتصالها بأهلها، ولم تسافر خلال هذه الفترة إلى بلدها.

وأوضح مدير مكتب العمل منصور آل بن علي، أنه تم إلزام صاحب العمل بدفع جميع أجور العاملة البالغة 138 ألف ريال، وقيمة تذاكر السفر، ودفع ما يترتب على ذلك من غرامات.

وأضاف أنه تم الصلح بينهما، وإنهاء العلاقة العمّالية بين الطرفين، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملة.