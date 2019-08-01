وزير الصحة يهنئ سيدة بانتهاء معاناة 5 سنوات من العمى بعد زراعة قرنية صناعية لها- فيديو

أجرى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس الأربعاء اتصالاً هاتفيا بالسيدة “نوف الرشيدي” التي كانت قد استعادت بصرها بعد 5 سنوات عاشتها مع العمى.

وهنأ “الربيعة” السيدة بزواج أحد أبنائها، وبنجاح عملية زراعة القرنية الصناعية التي أجريت لها بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كما أشاد بالجهود التي بذلها الأطباء والمختصون بالمستشفى.

وروت “نوف” قصة إصابتها مبينة أنها أفرغت حبيبات “الفلاش” الخاصة بتنظيف المجاري في فتحة المطبخ وأضافت إليها ماء حاراً، فانفجرت المادة الكيميائية في وجهها ما أدى لإصابتها في عينيها وأجزاء من جسدها، كما أصيب زوجها بحروق عندما حاول مساعدتها.

وأوضحت أنها خضعت لعدة عمليات في عينيها غير أنها لم تكلل بالنجاح، وظلت طوال السنوات الخمس الماضية تعاني فقدان البصر إلى أن أجريت لها عملية زراعة قرنية صناعية وبسببها عاد النور إلى عينيها.