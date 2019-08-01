شرطة الرياض تكشف تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتحويل الأموال إلى الخارج

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، عن ملابسات ضبط تشكيل عصابي لجمع وتحويل الأموال إلى الخارج.

وأوضح أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية البنجالية.

وفيما تبين أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والرابع، فقد توافرت الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

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وتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97000)ريال و(18000) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، وسط تأكيدات من شرطة منطقة الرياض بحرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.

وأكدت شرطة الرياض أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.