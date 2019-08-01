بدعم يصل إلى 500 ألف ريال.. تدشين برنامج «سواعد» بأبوعريش

دشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، برنامج (سواعد)، لدعم أصحاب المشاريع من الشباب والفتيات الجادين والطموحين، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان.

واستعرض مدير بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان سعود بن بجاد البقمي، خلال حفل التدشين، دور البنك في خلق بيئة مثالية لدعم الشباب والفتيات وتمكينهم من المساهمة في الناتج القومي للمملكة، مشيرًا إلى مسارات التمويل مع شركاء البنك سواء عبر معهد ريادة الأعمال الوطني أو غرفة جازان، عبر المسار (الناشئ) والذي يصل مبلغ تمويله إلى 300 ألف ريال، وكذلك مسار (الخريج) الذي يصل مبلغ تمويله إلى 500 ألف ريال، وأيضًا مسار (التميز) كأحد مسارات تمويل الرياديين والذي يتراوح مبلغ التمويل فيه من مليون ريال إلى أربعة ملايين ريال، والذي يتم التقديم عليه مباشرة بين المتقدم وبنك التنمية.

وقدم البقمي، عرضًا لأبرز الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك من الدورات التدريبية قبل المشروع، وتشمل دورات في بناء القدرات التي تعنى بنشر ثقافة العمل الحر وثقافة الادخار وخلق فكر متجدد لدى الشباب، ودورات عن بداية المشاريع، إلى جانب الدورات المصاحبة للمشاريع وتشمل دورات في تسعير المنتجات وبناء الهوية الاحترافية للمنشأة .

بعد ذلك تابع الحضور نماذج من الرياديين والرياديات الناجحين في مجالات استثمارية مختلفة، الذين سردوا للحضور تجاربهم في مجال التجارة، مقدمين دعواتهم للشباب والفتيات إلى استثمار الفرص المتاحة .

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من جانبه، بين رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش عبده راجحي، أن برنامج (سواعد) يستهدف دعم عدد من الفئات التي تشمل أصحاب مشاريع الأسر المنتجة بدعم يصل إلى 30 ألف ريال، وأصحاب مشاريع العربات المتنقلة بدعم يصل إلى 250 ألف ريال، وأصحاب المشاريع الناشئة بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، ومشاريع الخريجين بدعم يصل إلى 500 ألف ريال، إلى جانب المشاريع المتميزة بدعم يصل إلى 400 ألف ريال.

وأشار راجحي، إلى أن برنامج (سواعد) يتضمن كذلك تنظيم دورات تدريبية للمستفيدين والمستفيدات في بناء القدرات وريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، ودورات في مهارات الادخار الشخصي‪.

بعد ذلك أعلن محافظ أبوعريش تدشين برنامج (سواعد)، معربًا عن تقديره لكافة القطاعات المشاركة، وموجهًا الدعوة للشباب والفتيات إلى زيارة مقر البرنامج، والاطلاع على ما يتضمنه من فرص متميزة لتمويل المشاريع الريادية، متمنيًا التوفيق للجميع، فيما جرى تكريم القطاعات المشاركة والمتعاونين في البرنامج.

حضر تدشين البرنامج مدير المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بجازان نايف حكمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير.