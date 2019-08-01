بالصور.. فرش مسجد التنعيم بالسجاد الفاخر تنفيذًا لتوجيه «آل الشيخ»

وجه وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بفرش مسجد التنعيم (مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها) بمكة المكرمة، فرشًا فاخرًا يغطي مساحة الجامع التي تبلغ 6000م2، في إطار مشاريع الوزارة التطويرية لجميع مرافقها الخدمية، التي تيسر على ضيوف الرحمن أداء المناسك خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولـي عهده الأمين؛ التي تؤكد دومًا العناية والاهتمام ببيوت الله -جل وعلا- ولا سيما مثل تلك المساجد التي يؤمها المسلمون بكثرة لأداء نسك الحج والعمرة؛ إذ إن حركة المعتمرين في المسجد ذهابًا وإيابًا لا تتوقف طوال السنة، خصوصًا في المواسم، وتظل أبوابها مفتوحةً على مدار الساعة.

وتضمن التوجيه مباشرة إحدى الشركات الوطنية العمل على الفور بفرش الجامع بأفخم السجاد، والانتهاء من جميع الأعمال قبل اكتمال وصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وبدء أعمال الحج. يأتي ذلك في إطار حرص معاليه على تلمس احتياجات المساجد، خلال جولاته التفقدية في مكة المكرمة، والمدينة النبوية، وفي مختلف مناطق المملكة، وقد تم فرش أكثر من 600 ألف متر مربع موزعة على مساجد المملكة.

ويقع مسجد التنعيم في الجزء الغربي من مكة المكرمة، على مسافة 7 كم عن الحرم المكي الشريف، ويعد ميقات المعتمرين من مكة المكرمة؛ لكونه أدنى الحل، وقد اكتسب شهرته من كونه بُني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- بالعمرة في حجة الوداع سنة 9هـ.