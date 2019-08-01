بالصور.. مدير صحة جازان يوجه بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى بني مالك

وجه المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، بإنشاء غرفة عمليات بمستشفى بني مالك العام، تعمل على مدار الساعة بقيادة فريق مؤهل من إدارة الطوارئ والكوارث، وبإنشاء مركز نقل إسعافي وتجهيزه بالمعدات والآليات اللازمة ودعمه بالكوادر الإسعافية المتخصصة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة جازان، إلى مستشفى بني مالك العام، يرافقه عدد من المساعدين وقيادات صحة جازان للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لزوار المستشفى.

كما وجه النجمي، خلال الزيارة، جميع مساعديه المرافقين له بتوفير كافة أنواع الدعم بشكل عاجل وفوري على مختلف الأصعدة وفق الاحتياجات الآنية والضرورية؛ لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمراجعي المستشفى، ومتابعة تأمينها والتأكد من استفادة المستشفى منها.

وحث النجمي «جميع الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى على بذل مزيد من الجهد، والعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وأبطال الحد الجنوبي من جنودنا البواسل».

وتأتي هذا الزيارة امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكذلك وزير الصحة -وبمتابعةٍ وتوجيهاتٍ مستمرة من أمير منطقة جازان ونائبه- من اهتمام بالغ بالمرافق الصحية في الحد الجنوبي، وبرفع وتجويد خدماتها الصحية ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة وبالأجهزة الطبية الحديثة.