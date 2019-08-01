اللواء اليحيى يوجه كلمة إلى جميع العاملين بالجوازات السعودية

وجَّه المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الخميس، كلمة إلى جميع العاملين من منسوبي الجوازات خلال تفقُّده صالات جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والصالة المخصصة للحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة، حثهم فيها على بذل أقصى الجهود لهذه المهمة الوطنية التي تعكس جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن.

كان في استقبال اللواء اليحيى، قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العقيد سليمان بن محمد اليوسف. واطلع اللواء اليحيى، خلال الجولة التفقدية، على إجراءات الجوازات بالمطار لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم المملكة عبر الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم.

رافق المدير العام للجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعده لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، ومساعد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد منصور بن مرزوق الدوسري.

وكان اللواء اليحيى، قد تفقد سير العمل بجوازات منفذ الوديعة؛ للوقوف ميدانيًّا على الخدمات التي تُقدِّمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة؛ حيث كان في استقباله مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، ومدير جوازات منفذ الوديعة العقيد حامد بن حسن القحطاني.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن، وتأكد من انسيابية دخولهم المملكة عبر الصالات المجهَّزة لإنهاء إجراءاتهم، كما اطلع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة)، وأجهزة الكشف عن الوثائق المزوَّرة التي تعمل بكفاءة عالية، والحقائب المتنقلة الحديثة التي زود بها المنفذ.

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وفي نهاية الجولة حثَّ اللواء اليحيى جميع العاملين بالمنفذ على تقديم أرقى الخدمات وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن.

وفي وقت سابق، دشَّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران؛ المرحلة الثانية لمدينة الحجاج في الوديعة، التي نفذتها أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.

وثمَّن الأمير جلوي، لدى وقوفه ميدانيًّا على مشروع المدينة، الجهود التي تبذلها الجهات كافةً في رعاية الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية، وتحلي المواطن بالإخلاص والتفاني لراحة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالمساهمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في هذا الشأن.

وقدَّم أمين المنطقة حمد بن حسين عيبان، إيجازًا عن تفاصيل المشروع؛ حيث يتضمن استراحات ومسطحات خضراء وغرف نوم مجانية للحجاج، إضافة إلى تهيئة وحدات ومراكز للجهات الأخرى المشاركة، ومنها مركز الحج والعمرة، ومكتب الوكلاء الموحد.