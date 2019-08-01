مؤقتًا.. توقف الموقع الإلكتروني لبرنامج «سند»

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية، توقف الموقع الإلكتروني مؤقتًا؛ وذلك للعمل على تحديثه.

وأوضح البرنامج -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه تسهيلًا على المستخدمين، يجري العمل على تحديث الموقع الإلكتروني للبرنامج؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة. وأشار البرنامج إلى أن العمل سيتوقف بالموقع الحالي مؤقتًّا.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، أطلق في مطلع يناير 2019م، برنامجًا حمل اسم «سند محمد بن سلمان»، وبدأ أولى مبادراته «سند الزواج».

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ويهدف البرنامج إلى تلمُّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة، إضافة إلى توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؛ لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعَّالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في الوقت ذاته التحوُّلات الاقتصادية والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ويتم التقدم لمبادرة «سند الزواج» عبر ست خطوات: إنشاء حساب جديد، ثم اجتياز دورة الوعي المالي، ثم استكمال البيانات الشخصية، والتحقق من الأهلية، وظهور النتائج؛ حيث يُدعى المؤهلون إلى إكمال بياناتهم، وأخيرًا صرف العطاء.

وتشمل شروط التقدم للحصول على «سند الزواج»، أن يكون الزوجان سعوديين، وأن يكون عمر الزوج 21-40 سنة، والزوجة 18-40 سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحدٍّ أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%. ولأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة، أولوية في المبادرة.