قطار الرياض يستجيب لـ«عاجل» ويزيل سياجًا خرسانيًّا حول منزل مواطن

استجابة لما نشرته صحيفة «عاجل»، حول مأساة مواطن فوجئ بإنشاء سياج خرساني حول منزله الواقع بحي النهضة؛ أزال مسؤولو قطار الرياض السياج؛ وذلك بعد 24 ساعة من نشر الموضوع.

من جانبه، قدم المواطن خالد العتيبي، شكره لصحيفة «عاجل» ولمسؤولي قطار الرياض؛ على سرعة التجاوب، قائلًا: «يجب أن ندرك أن المسؤول الذي يسارع بالتجاوب مع ما تنشره السلطة الرابعة جدير بالشكر.. والنجاح دائمًا سيكون حليفه».

وكانت «عاجل» قد نشرت في وقت سابق، مأساة المواطن تحت عنوان: بالصور.. مواطن يتفاجأ باحتجازه داخل منزله في الرياض بـ«سجن إسمنتي».

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وأوضح المواطن العتيبي لـ«عاجل» أنه حين همَّ بالخروج من منزله بسيارته التي كان يركنها داخل منزله، لم يستطع الخروج بسبب السياج الإسمنتي الذي بُنِي بشكل طولي موازٍ لأبواب منزله.

وأشار إلى أنه رجل طاعن في السن ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد إلا بالسيارة، موضحًا أن هذا الأمر تسبب في عدم مقدرته على الخروج بسيارته والذهاب إلى المسجد منذ إنشاء السياج قبل يومين.