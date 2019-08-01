خطة الدفاع المدني بالحج: مسح وقائي للمخيمات والمرافق بـ«منى ومزدلفة وعرفات»

أكد المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ثقته بقدرات قوات الدفاع المدني المشارِكة في مهام الحج؛ لما تملكه من مهارات وخبرات تراكمية، وأهمية استشعارها ضخامة المسؤولية المنوطة بها، وإدراك الشرف الكبير للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الفريق العمر -خلال رئاسته اليوم، اجتماعًا للوقوف على سير تشغيل خطة قوات الدفاع المدني لحج هذا العام- أنهم سيقدمون صورة مشرفة لما تبذله المملكة من جهد وإمكانات وموارد لتيسير أداء الحج، مشددًا على ضرورة رفع الحس الأمني والوقائي، وعدم التساهل مع أي تجاوزات أو مخالفات لاشتراطات السلامة، وبذل كل الجهد للقيام بهذا الواجب وأداء هذه الأمانة.

وثمَّن الفريق العمر الدعم غير المحدود الذي قدمته وتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لجهاز الدفاع المدني لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، منوهًا بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لجميع مراحل إعداد وتنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال حج هذا العام، وتوجيهاته بتوفير كل ما يلزم من إمكانات لقوات الدفاع المدني المشارِكة في تنفيذها؛ لتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل، وبما يحقق أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام.

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من جانبه، استعرض قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج، خلال الاجتماع، عرضًا مرئيًّا، تضمَّن ما تم تنفيذه من خطط الدفاع المدني، والاستعدادات الجارية لتنفيذها، والوقوف على سير التشغيل في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، إضافةً إلى التأمين على اكتمال الجاهزية لجميع القوات بالمشاعر المقدسة.

واحتوى العرض جميع التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ الجانب الوقائي للخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام، المتضمِّنة أعمال المسح الوقائي لجميع مخيمات الحجاج ومرافق الجهات الحكومية والمنشآت التجارية، وإجراءات تطبيق قرار منع استخدام الغاز في المشاعر، وكذلك خطط نشر الخدمة واستعداد وحدات ومراكز الدفاع المدني في منى ومزدلفة وعرفات.