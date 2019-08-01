الحصيني: موجة حارة سادسة ذروتها الجمعة والسبت

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة حارة سادسة منذ دخول فصل الصيف، خلال الساعات المقبلة، في الوقت الذي توقع فيه الراصد الجوي سامي الحربي موجة من الأمطار وجريان السيول والأودية، خلال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة على مناطق الجنوب.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «موجة حر سادسة متوقعة منذ دخول فصل الصيف للعام 1440 هـ»، مشيرًا إلى استمرار موجة الحر حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح الباحث في الطقس أن ذروة الموجة الحارة غدًا الجمعة وبعد غد السبت، وهي توافق إجازة نهاية الأسبوع.

من جانبه، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي -عبر حسابه بموقع تويتر- موجة من الأمطار وجريان السيول والأودية، خلال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة 1440 هـ، وذروتها قبل يوم التروية بيوم أو يومين، وتشمل مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة مع سواحلها.

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وتابع الحربي أن فرصة هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة لا تزال ضعيفة، خلال موجة الأمطار المتوقعة في الأيام القادمة، بسبب غياب الصبا (الرياح الشرقية)، ونشاط الرياح الغربية، وضعف تدفق الرياح الرطبة المدارية، وضعف الحمل الحراري، قائلًا: «ومع ذلك تظل هناك بعض الفرص للهطول».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الخميس- سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، وأن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة حتى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.