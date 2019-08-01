حج / وزير الاتصالات يشهد التشغيل الأول لشبكة موبايلي للجيل الخامس في المشاعر المقدسة



مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

شهد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه يصحبه معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس والوفد المرافق لهما اليوم، التشغيل الأول لشبكة موبايلي للجيل الخامس في مكة المكرمة.

وغطت موبايلي المنطقة المركزية للحرم المكي والمشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة ومنطقة الحرم في المدنية المنورة بأحدث شبكات الجيل الخامس 5G ذات سرعات قياسية تصل إلى 1.4 جيجا بت في الثانية، حيث تم عرض عدد من تطبيقات الجيل الخامس التي تقدم خدمات حديثة ومتطورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مما يعكس حرص قطاع الاتصالات وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تسخير كل الإمكانيات والتقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات "موبايلي" لموسم حج هذا العام.

وأشاد المهندس السواحه بالجهود التي يبذلها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير خدمات متميزة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة، مثمناً الجهود التي بذلت لإطلاق خدمات الجيل الخامس خلال موسم حج هذا العام، على أن تكون بشكل أوسع وملحوظ خلال العام القادم إن شاء الله.

وكان في استقبال معاليهما بالمقر الرئيسي للشركة بمشعر مزدلفة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران وعدد من القيادات التنفيذية للشركة.

ورحب البدران بزيارة معالي الوزير والوفد المرافق، مثمناً الدور الكبير الذي تبذله كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل ضمان نجاح خدمات الاتصالات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن ما تقوم به الشركة هو نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، حيث سخرت موبايلي جميع خدماتها التقنية وكوادرها البشرية لتحقيق هذه الغاية السامية، منوهاً بالتعاون المميز مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة لخدمة الحجاج.

وقدم مهندسون من مختلف قطاعات موبايلي شرحًا عن خدمات الاتصالات والمشاريع التقنية المتطورة التي تم إضافتها هذا العام للبنية التحتية داخل المشاعر والمنطقة المركزية للحرم، حيث بلغت زيادة السعات للطيف الترددي الكلي 159% لتسهم بمضاعفة سعة الشبكة وزيادة معدل التحميل، كما تم استعراض الجهود التي تبذلها فرق الشركة الميدانية، والعمليات التقنية وخططها لاستمرارية الأعمال وإدارة الازمات خلال موسم الحج، والأدوار الرئيسية التي تقدمها فرق المبيعات لتسهيل وصول الحاج لمنافذ البيع.

وتتخذ "موبايلي" جميع الإجراءات الاحترازية لضمان نجاح خطتها لحج هذا العام حيث تعمل مراكز القيادة وإدارة الأزمات في كل من المنطقة الوسطى والشرقية والغربية على متابعة أعمال الشركة في المشاعر والمنطقة المركزية للحرم.

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16:29ت م

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