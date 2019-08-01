حج / غداً انطلاق أعمال المركز التطوعي لشباب الهيئة العامة للرياضة في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام



الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

يباشر المركز التطوعي لشباب الهيئة العامة للرياضة غداً غرة شهر ذي الحجة من عام 1440هـ أعماله لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام، الذي سيقام في مشعر منى بمكة المكرمة، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتسخير جميع إمكانات الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، ومشاركة منها لجميع الأجهزة الحكومية في شرف خدمة الحجيج وزوار بيت الله الحرام.

وكان أعضاء المركز من القادة والشباب المشاركين في الفعاليات الذين تم ترشيحهم بالتنسيق مع مكاتب الهيئة في مختلف المناطق والمحافظات، قد أكملوا وصولهم لمقر المركز بمنى للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بعد تهيئة جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح أعمال المركز، واستكمال كافة الترتيبات والخطط المناسبة لضمان تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن على المستوى المأمول.

وعقدت قيادة المركز اجتماعها الأول اليوم، تم خلاله مناقشة تنفيذ سير العمل والإعداد لحفل الافتتاح وبدء انطلاق الفعاليات، والاتفاق على تنفيذ خطة العمل التي تتكون من مرحلتين: الأولى مرحلة المسح وتبدأ يوم غدٍ غرة شهر ذي الحجة، إذ يتم مسح مشعر منى وإصدار دليل إرشادي يوضح عناوين ومواقع الحجاج والمرافق العامة المختلفة، ويتم توزيعه على الجهات الحكومية المشاركة في خدمة الحجيج ومؤسسات الطوافة المتعددة، والمرحلة الثانية الإرشاد، وتبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ويتم فيها إرشاد الحجاج التائهين وإيصالهم إلى مقراتهم.

ويبلغ عدد المشاركين في المركز التطوعي لهذا العام (250) شابًّا وقائدًا كشفيًّا وهيئة إدارية، بالإضافة إلى الخدمات التي ستقدم لضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية المختلفة.

// انتهى //

16:29ت م

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