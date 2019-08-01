السعودية اليوم / "طيران ناس" تُطلق خدمات نوعية لراحة الحجاج والمعتمرين



الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أطلقت "شركة طيران ناس" الطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط شركة «طيران ناس لخدمات المعتمرين» بترخيصٍ من وزارة الحج والعمرة؛ وذلك في إطار تطوير خدماتها لزوّار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين بدءاً من استقبالهم لدى وصولهم إلى المملكة مروراً بنقلهم إلى إقاماتهم في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وتقديم الطعام لهم، حتى توديعهم لدى مغادرتهم المملكة في طريقهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله.

وعقدت شركة "طيران ناس" لخدمات المعتمرين شراكات استراتيجية مع العديد من كبرى شركات الفندقة لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المميزة تشمل الاستقبال والتوديع والسكن والتغذية والتنقل الأرضي بما يتناسب مع كل الشرائح والمستويات، ضمن الجهود الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن ومنها مبادرة «ابتسم لحج أجمل» التي أطلقتها بالتعاون مع مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بهدف استقبال حجاج بيت الله على أعلى المستويات، وتحسين جودة الأداء من خلال منح المميزين تذاكر مجانية لأي وجهة محلية أو خارجية من وجهات "ناس".

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لنجاحات طيران ناس في خدمة الحجاج والمعتمرين إذ نقل منذ انطلاقه أكثر من مليوني معتمر وحاج بمعدل 200 ألف حاج سنويًا.

وتحرص شركة طيران ناس على توفير خدمات متعددة لمواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين من خلال الاعتماد على تقنية المعلومات والموارد البشرية إلى جانب جذب الموظفين من ذوي المعرفة والخبرة في مجال العمرة، فضلًا عن تصميم رحلات العمرة حسب فصول السنة ليتمكن المعتمر من أداء عمرته في المسجد الحرام بمكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة والصلاة فيه.

// انتهى //

16:28ت م

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