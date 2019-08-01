تقرير / 600 قارب تتنافس على صيد الروبيان في المنطقة الشرقية



الدمام 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

إعداد : محمد علي جليح .

تصوير : كفاح الخليفة .

أبحر 600 قارب لتشق عباب الخليج العربي ، ظفراً بصيد وفير من الروبيان ، ضمن فعالية انطلقت اليوم بمحافظة القطيف بعنوان "روبيان الشرقية " .

وتعزز فعاليات صيد الروبيان بالقطيف، بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، نشاطَ أسواق الأسماك والروبيان بالمحافظة إذ هي الأكبر على مستوى دول الخليج العربي، وتغذي أسواق المملكة وخارجها ،ولذلك يتوقع أن يجذب السوق تداولات كميات كبيرة من الروبيان تصل لمئات الأطنان مما سيجعله نافذة اقتصادية ووجهة للمتسوقين والتجار محلياً وإقليمياً .

وفي جولة لمراسل وكالة الأنباء

وتوقع آل جواد أن يستقبل السوق خلال الأيام الأربعة القادمة كميات من أطنان الروبيان من المراكب الصغيرة واللنجات، مشيراً إلى تأثير تجار بيع الأسماك في دول

ونظراً لعاملي اعتدال درجة الحرارة وقلة الرطوبة ، بين البائع في السوق منذ 34 عاماً ، بدر المحيشي أن ذلك سيسهم في زيادة كميات الروبيان القادمة إلى السوق بشكل يومي، لافتاً النظر إلى أن الأسعار تتراوح في اليوم الأول من 550 إلى 650 ريالاً للصندوق من الحجم الوسط، ويتوقع أن تنخفض خلال أسبوع إلى 350 ريالاً .

وعن مواعيد الحراج قال المحيشي: " إن الحراج الأول يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة ويكون عادة لصيد القوارب، أما الحراج الثاني وهو الحراج الرئيس فيبدأ الساعة الثامنة مساءً وهو لصيد المراكب الكبيرة والقوارب، فيما تقام حراجات أخرى في الدمام والجبيل وصفوى وتاروت إلا أن الحراج الرئيس هو سوق القطيف ".

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، بدءاً من الأول من أغسطس ويستمر حتى 31 يناير 2020 م، ولمدة 6 أشهر.

//انتهى//

16:26ت م

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الدمام 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسإعداد : محمد علي جليح .تصوير : كفاح الخليفة .أبحر 600 قارب لتشق عباب الخليج العربي ، ظفراً بصيد وفير من الروبيان ، ضمن فعالية انطلقت اليوم بمحافظة القطيف بعنوان "روبيان الشرقية " .وتعزز فعاليات صيد الروبيان بالقطيف، بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، نشاطَ أسواق الأسماك والروبيان بالمحافظة إذ هي الأكبر على مستوى دول الخليج العربي، وتغذي أسواق المملكة وخارجها ،ولذلك يتوقع أن يجذب السوق تداولات كميات كبيرة من الروبيان تصل لمئات الأطنان مما سيجعله نافذة اقتصادية ووجهة للمتسوقين والتجار محلياً وإقليمياً .وفي جولة لمراسل وكالة الأنباء السعودية بسوق السمك بالقطيف مع انطلاق موسم الروبيان، أكد الدلّال مفيد آل جواد الذي يمارس نشاط البيع منذ 30 عاماً، أن السوق يقصده الكثير من تجار التجزئة يومياً لشراء كميات من الأسماك لبيعها على محلات التجزئة، إضافة إلى بيعها على مكاتب الشركات والمؤسسات وتسويقها عبر شاحنات النقل في بعض مدن المملكة نظراً لزيادة الطلب على الأسماك على مدار العام.وتوقع آل جواد أن يستقبل السوق خلال الأيام الأربعة القادمة كميات من أطنان الروبيان من المراكب الصغيرة واللنجات، مشيراً إلى تأثير تجار بيع الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي في حركة البيع والشراء بالسوق وهو ما أكسبه أهمية وشهرة واسعة خليجياً .ونظراً لعاملي اعتدال درجة الحرارة وقلة الرطوبة ، بين البائع في السوق منذ 34 عاماً ، بدر المحيشي أن ذلك سيسهم في زيادة كميات الروبيان القادمة إلى السوق بشكل يومي، لافتاً النظر إلى أن الأسعار تتراوح في اليوم الأول من 550 إلى 650 ريالاً للصندوق من الحجم الوسط، ويتوقع أن تنخفض خلال أسبوع إلى 350 ريالاً .وعن مواعيد الحراج قال المحيشي: " إن الحراج الأول يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة ويكون عادة لصيد القوارب، أما الحراج الثاني وهو الحراج الرئيس فيبدأ الساعة الثامنة مساءً وهو لصيد المراكب الكبيرة والقوارب، فيما تقام حراجات أخرى في الدمام والجبيل وصفوى وتاروت إلا أن الحراج الرئيس هو سوق القطيف ".يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، بدءاً من الأول من أغسطس ويستمر حتى 31 يناير 2020 م، ولمدة 6 أشهر.//انتهى//16:26ت م0140

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