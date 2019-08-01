

مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أكملت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة استعداداتها لموسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال تجهيز مواقع مراكز التوعية الفرعية بمكة المكرمة بما يلزم لمباشرة الدعاة فيها من بداية الموسم، كما قامت بتجهيز المواقع المخصصة للتوعية الإسلامية في المشاعر المقدسة (منى, ومزدلفة, وعرفات)، بما تحتاجه من مستلزمات.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية محسن بن سيف الحارثي, أن الأمانة بدأت بتوجيه جميع الدعاة العاملين في تنفيذ خطة توعية الحجاج لعام 1440هـ، والتأكيد عليهم بضرورة العمل على تحقيق أهداف حملة "الحج دعوة ومنهج قويم"، والتي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وبين أن حملة "الحج دعوة ومنهج قويم" تهدف إلى ترسيخ مقاصد الحج لدي ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله، والتحذير من اتخاذ الحج منصة لرفع الشعارات الطائفية أو السياسة، والحث على التعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدمة المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديها.

// انتهى //

16:18ت م

0136





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / التوعية الإسلامية في الحج والعمرة تكمل استعداداتها لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.