السعودية اليوم / مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد جوامع ومساجد فرسان



فرسان 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي اليوم , بجولة تفقدية لعدد من الجوامع والمساجد التابعة للفرع بمحافظة فرسان , وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها للجوامع والمساجد والجهات التابعة للفرع بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ووقف المدخلي خلال الجولة التي شملت "مسجد النجدي التاريخي ومشروع مسجد التابوت الجاري تنفيذه حالياً ومسجد آل صيقل ومسجد النجدي الجديد ومسجد الغريب وجامع أبو بكر الصديق" , على الخدمات المتوافرة بالجوامع والمساجد التي شملتها الزيارة واحتياجاتها من مكبرات الصوت والفرش , ومشروع ترميم عدد من المساجد بالمحافظة.

والتقى مدير عام الشؤون الإسلامية خلال الجولة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بفرسان وديع بن عثمان نسيب ومنسوبي الإدارة , مطلعاً على إنجازات الإدارة وخططها المستقبلية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للأهالي وتهيئة بيوت الله وخدمتها وفق أفضل المستويات.

//انتهى//

16:17ت م

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