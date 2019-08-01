حج / ورشة عمل لتهيئة منسوبي أمانة العاصمة المقدسة للأعمال الميدانية خلال موسم الحج



مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

نظمت أمانة العاصمة المقدسة ، اليوم ، ورشة عمل بعنوان (كيفية التعامل مع ضغوطات العمل ومهارات التواصل مع الآخرين) ، وذلك بمسرح الأمانة .

وتستهدف الورشة العاملين في مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة من رؤساء ومنسوبين للتعريف بالأساليب المثلى التي من شأنها التخفيف من ضغوطات العمل و التغلب على مسببات هذه الضغوط في الأعمال الميدانية والتعامل بمرونة مع كافة المهام الموكلة، ومناقشة أعراض ضغط العمل وكيفية حل الأزمات والإشكاليات التي تواجه الموظف وتعوق نجاحه.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن الورشة تأتي ضمن إطار خطط الأمانة لتهيئة الموظفين العاملين بالمراكز الميدانية خلال موسم الحج لهذا العام وتحسين قدراتهم السلوكية والفكرية وايجاد حلول ابتكارية لتخفيف ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة، وتقديم خدمات بلدية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، مقدماً شكره وتقديره لمركز التدريب الذي قام بإعداد هذه الورشة ولكافة المشاركين والحضور.

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16:09ت م

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