السعودية اليوم / جامعة حائل تقبل 7720 طالباً وطالبةً للعام الدراسي المقبل



حائل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، عن قبول 7721 طالباً وطالبة للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ، وذلك بعد انتهاء عمليات الفرز الثاني.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور الأدهم اللويش، أن الجامعة حرصت على استيعاب أكبر قدر من الطلاب والطالبات المتقدمين وفقاً للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية والنسب الموزونة للمتقدمين.

وأفاد الدكتور اللويش أن عدد الطلاب المستفيدين من الفرز الثاني بلغ 1098 طالباً منهم 127 طالباً تمت ترقية قبولهم إلى مسار أعلى و 971 طالباً تم قبولهم قبولاً مباشراً أما عدد الطالبات اللاتي تم استيعابهن في مرحلة الفرز الثاني فبلغ 1348 طالبة منهن 395 طالبة تم ترقية قبولهن إلى مسار أعلى و 953 طالبة تم قبولهن قبولاً مباشراً، ليصبح بذلك عدد المقبولين في الفرز الثاني 2446 طالباً وطالبة ويكون إجمالي من تم قبولهم خلال عمليتي الفرز الأول والثاني 7721 طالباً وطالبةً.

وأشار عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل أن الجامعة ستبدأ بإرسال رسائل نصية لمن تم قبولهم بدءاً من اليوم، داعياً جميع من تم استيعابهم في عمليات ترقية المسار أو القبول المباشر تأكيد قبولهم قبل الساعة 11:00 من مساءً من يوم السبت القادم حتى لا يتعرض قبولهم للإلغاء.

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15:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.