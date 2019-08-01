حج / 650 كشافًا وقائدًا كشفيًا يمثلون 23 إدارة تعليمية يقدمون خدماتهم لضيوف الرحمن



الطائف 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أكمل 650 كشافًا وقائدًا كشفيًا يمثلون 23 إدارة تعليمية بالمملكة استعدادتهم اللازمة للانضمام إلى معسكرات الخدمة العامة في الحج وتقديم خدماتهم لضيوف الرحمن.

وتزود الفريق بمختلف المهارات اللازمة في عمليات الإنقاذ والإسعاف والبحث والإرشاد والتعامل مع الآخرين من خلال برامج وفعاليات تثقيفية ومهارية قدمت لهم طيلة 4 أيام وهي مدة المعسكر, وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وسلوكيا ومهاريا لتطوير مستوى أدائهم لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لحجاج بيت الله الحرام .

// انتهى //

15:59ت م

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