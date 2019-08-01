تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشف الأمن العام عن تعليمات دخول المركبات التي تنقل الحجاج القادمين إلى المملكة برًّا.

وأفاد أن هذه المركبات تخضع لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المخصصة لسيرها بمعرفة المرور السعودي.

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وكانت مديرية الأمن العام كشفت في وقت سابق عن منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة بدءاً من الـ 5 من شهر ذي الحجة.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ، إن رجال المرور سيباشرون تنفيذ مهامهم بمداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.

وأبان العميد الشويرخ، أن قيادة أمن الحج لشؤون المرور سوف تباشر مهامها بمداخل المشاعر المقدسة بدءاً من الساعة الثانية عشرة من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة لمنع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة من صباح اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، على أن يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لها بالدخول.