“المواطن” ترصد بالفيديو.. جهود رجال جوازات الرقعي

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“متابعات الخليج 365” ترصد بالفيديو.. جهود رجال جوازات الرقعي
لإنهاء خدمات الحجيج في سهولة ويسر
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
تواصل جوازات منفذ الرقعي بمحافطة حفر الباطن استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الكويت الشقيقة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، وذلك من خلال إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، حيث يقوم باستقبالهم كادر بشري مؤهل لاستقبالهم.
وأوضح مدير جوازات منفذ الرقعي الرائد عبد الله الزهراني، إنه تم دعم المنفذ بالكوادر البشرية الكافية لتيسير كافة الصعوبات أمام الحجاج القادمين للمملكة.
وأضاف الزهراني: تم دعمنا أيضاً بعدد من الكوادر النسائية لتسيير العمل بكل يسر وسهولة لأول مرة لخدمة ضيوف الرحمن.
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