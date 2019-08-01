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استهداف الحوثيين عدن يؤكد وحدة أهدافهم مع داعش والقاعدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن استهداف ميليشيا الحوثي لعدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع داعش والقاعدة.
وقال السفير السعودي: إن الاستهداف المتزامن من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان.
من جانبه قال رئيس وزراء اليمن السابق أحمد بن دغر: إن ماية عدن وكل المناطق المحررة يبدأ بتحرير صنعاء من سلطة المليشيات الغاشمة، واستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب.
شهدت مدينة عدن جنوب اليمن، الخميس، عملية إرهابية نفذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، في هجوم يحمل بصمات طهران التي لا تزال تعبث بأمن البلاد ولا تتورع عن زعزعة استقرار المنطقة.
وشنت ميليشيات الحوثي الإيرانية الهجوم باستخدام صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، على احتفال لتخريج دفعة جديدة من الجنود في معسكر الجلاء بمنطقة البريقة في عدن.
وأدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصاً، وإصابة العشرات، وفق مصادر أمنية وطبية.
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