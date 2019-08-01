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اليورو عند أدنى مستوياته تحت وطأة الدولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في 26 شهراً، اليوم الخميس، بفعل مكاسب الدولار بعد النبرة الحذرة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخصوص المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، إذ رأى المستثمرون أن من المستبعد أن يخوض البنك في دورة طويلة من التيسير النقدي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، في ظل الخطر المتنامي لارتفاع رسوم الاستيراد وتباطؤ الاقتصادات الكبرى في العالم.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 26 شهراً أمام العملة الأمريكية عند 1.1034 دولار، بينما لامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته في 30 شهراً عند 1.2087 دولار.
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