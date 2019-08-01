شكرا لقرائتكم تدشين أول دفعة لإرسال ماء زمزم للجوامع الكبيرة في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-01 تدشين أول دفعة لإرسال ماء زمزم للجوامع الكبيرة في المدينة المنورة متابعات الخليج 365 - واس دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أول دفعة لإرسال ماء زمزم للجوامع الكبيرة في المدينة المنورة بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد , بحضور مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي.

وأوضح وكيل الرئيس العام أن هذه المبادرة تصب في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تسهيل وصول ماء زمزم إليهم سواء في المسجد النبوي أو في الجوامع الخمس الكبيرة تفعيلاً لمبادرة خير أمة في تحقيق القيم والأخلاق , حيث يصل عدد ما يتم إرساله للمساجد الخمسة في اليوم 250 حافظة زمزم .









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