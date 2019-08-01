كيف يمكن للتابع التسجيل كمستقل في حساب المواطن؟

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كيف يمكن للتابع التسجيل كمستقل في حساب متابعات الخليج 365؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الطريقة التي يمكن من خلالها للفرد التابع لرب الأسرة التسجيل كمستفيد رئيسي بشكل مستقل والاشتراطات اللازمة لذلك.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يمكن لأي فرد (ذكر أو أنثى) التسجيل ابتداءً من عمر 18 إلى 24 وإرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمه.
وأضاف أنه في حال تم القبول كفرد مستقل سوف تكون “تابع غير مؤهل” لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب هذا الشخص.
ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة التالية من الدعم الخميس المقبل ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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