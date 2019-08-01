«صحة الرياض» تنهي إجراءات مطابقة وتوقيع عقود 325 طبيباً سعودياً

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) بمتابعة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، أنهت «صحة الرياض» إجراء مطابقات وتوقيع العقود لبرنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب، للعام الأكاديمي 2019 -2020م. وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ«صحة الرياض» الدكتور أنور العنزي، أن البرنامج نُفذ برعاية مباشرة من وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، وبمشاركة الهيئة

بمتابعة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري، أنهت «صحة الرياض» إجراء مطابقات وتوقيع العقود لبرنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب، للعام الأكاديمي 2019 -2020م. وأوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بـ«صحة الرياض» الدكتور أنور العنزي، أن البرنامج نُفذ برعاية مباشرة من وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب، وبمشاركة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للإشراف على تدريب الأطباء لعدد (325) طبيباً، بالمراكز التدريبية التخصصية بمستشفيات المنطقة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث أشرف علي تدريبهم نخب علمية مختصة، وأكد الدكتور العنزي أن هذا البرنامج يعتبر أحد أهم الروافد التي تهدف لتغطية العجز من التخصصات النادرة بسوق العمل. ويأتي تطبيق هذا البرنامج سعياً من وزارة الصحة لتحقيق رؤية واعدة في المستقبل، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة عالية الجودة.

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