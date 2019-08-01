شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة حائل»: قبول 7721 طالباً وطالبة للعام الدراسي القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حائل قبول 7721 طالباً وطالبة للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ، وذلك بعد انتهاء عمليات الفرز الثاني اليوم (الخميس) (01 أغسطس 2019).

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وأوضح الدكتور الأدهم اللويش، عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل، أن الجامعة حرصت على استيعاب أكبر قدر من الطلاب والطالبات المتقدمين، وفقًا للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والنسب الموزونة للمتقدمين.

وبحسب اللويش فإن عدد الطلاب المستفيدين من الفرز الثاني بلغ 1098 طالبًا، منهم 127 طالبًا تمت ترقية قبولهم إلى مسار أعلى، و971 طالبًا تم قبولهم قبولًا مباشرًا، أما عدد الطالبات اللاتي تم استيعابهن في مرحلة الفرز الثاني فبلغ 1348 طالبة، منهن 395 طالبة تم ترقية قبولهن إلى مسار أعلى، و954 طالبة تم قبولهن قبولًا مباشرًا؛ ليصبح بذلك عدد المقبولين في الفرز الثاني 2447 طالبًا وطالبةً، ويكون إجمالي من تم قبولهم خلال عمليتي الفرز الأول والثاني 7721 طالبًا وطالبةً.

وأكد الدكتور اللويش أن عمادة القبول والتسجيل ستبدأ بإرسال رسائل نصية لمن تم قبولهم بدءًا من اليوم، ويجب على جميع من تم استيعابهم في عمليات ترقية المسار أو القبول المباشر، تأكيد قبولهم قبل الساعة 11:00 من مساء يوم السبت (03 أغسطس 2019) حتى لا يتعرض قبولهم للإلغاء.