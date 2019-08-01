ضبط تشكيل عصابي ثبت تورطه في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبطت في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ 97,000 ريال و18,000 دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.

وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.