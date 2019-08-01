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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.336.426 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.245.303 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 76.199 حاجاً، وعبر البحر 14.924 حاجاً، وذلك بزيادة 114.970 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.
تعرف على آخر تحديث لأعداد الحجاجوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-01
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.336.426 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.245.303 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 76.199 حاجاً، وعبر البحر 14.924 حاجاً، وذلك بزيادة 114.970 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
03:39 PM
وصلوا عبر جميع المنافذ براً وبحراً وجواً
بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.336.426 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.245.303 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 76.199 حاجاً، وعبر البحر 14.924 حاجاً، وذلك بزيادة 114.970 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.
، تعرف على آخر تحديث لأعداد الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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