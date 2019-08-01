، "بلدي جدة" يتابع المسالخ أثناء عيد الأضحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتبنى تحقيق مطالب سكان الروابي الشمالي

ثمّن المجلس البلدي بجدة سرعة تجاوب أمانة المحافظة بخصوص معالجة الملاحظات التي رصدها المجلس خلال زيارته للمسلخ الرئيس في وقت سابق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية "56" التي عُقِدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وقال رئيس المجلس: لجنة البلديات الفرعية بالمجلس رصدت عدداً من الملاحظات على المسالخ وبدورها الأمانة كان تجاوبها سريعاً في تلافيها ومعالجتها.

وشهدت الجلسة عرضاً قدّمه الدكتور عماد العدواني من إدارة أسواق النفع العام بأمانة محافظة جـدة تضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك والخطط الكفيلة بتسهيل استقبال الأضاحي.

من جهتها، أكدت عهود الشمراني مديرة المسالخ وأسواق النفع العام أن الطاقة الاستيعابية لمسلخ الخمرة خمسة آلاف أضحية ومسلخ السبيل 1500 أضحية.

وأشارت إلى تخصيص مسار خاص بذوي الهمم والسيدات.

وبالنسبة للسماح للمطابخ الأهلية الذبح خلال أيام العيد، أكدت أنه يُشترط في ذلك وجود طبيب بيطري بالمطبخ، وأن منح التراخيص للمطابخ من اختصاص البلديات الفرعية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة.

وقالت: يمكن للمواطنين التعرف على مواقع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة.

بدوره، ذكر "المحمدي" أن المجلس قرر أن تقوم أمانة جدة بالإعلان عن كافة المطابخ المرخص لها بالذبح في مدينة جدة.

وأكد رئيس المجلس أنه تم اتخاذ قرار بتكليف كافة الأعضاء بالزيارة الميدانية للمسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح كلا في دائرته خلال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، ورفع التقارير اللازمة للمجلس للارتقاء بمستوى الأداء في الأعوام القادمة.

وقد استعرض المجلس التقرير المالي للأمانة للنصف المنصرم من العام المالي الحالي ٢٠١٩م حيث قدم تركي الزهراني مدير إدارة الميزانية بأمانة محافظة جدة تقريراً تضمّن مصروفات وإيرادات الأمانة للأشهر الستة الماضية، ونسب الصرف من كل بنود الميزانية والإيرادات المحصلة خلال هذه الفترة.

وشهدت الجلسة عرضاً لمشاكل حي الروابي الشمالي قدمه عضو المجلس ممثل الدائرة عايض بن درهم أبرز فيه أهم المشكلات التي يعانيها السكان؛ ومن أهمها سرعة ربط مخطط الروابي بشبكات المجاري القريبة منهم لكون الحي يعاني الكثير من المشاكل بسبب عدم ربط المنازل بالخطوط الرئيسية والموجودة بالمخطط وكذلك إنارة الحي.

من جهة أخرى، قدم المجلس شكره لوزارة النقل ممثلة في إدارة النقل بالمنطقة على تجاوبها مع المجلس والإفادة عن ترسية وتسليم المقاول لمشروع استكمال كوبري وتقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية وربطها بحي الحمدانية.

وقال رئيس المجلس: ستكون هناك ورشة عمل مشتركة مع أمانة محافظة جدة حول آخر مستجدات المحور الشرقي الذي يمتد من طريق عسفان شمالاً إلى طريق مكة المكرمة القديم جنوباً.