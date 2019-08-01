، الطائف.. 650 كشافاً ينضمون إلى معسكرات الخدمة العامة في الحج ،

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غادر، اليوم، إلى المشاعر المقدسة 650 كشافا وقائدا كشفيا يمثلون 23 إدارة تعليمية بالمملكة، للانضمام إلى معسكرات الخدمة العامة في الحج وتقديم خدماتهم لضيوف الرحمن.
وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، في وداعهم بحضور مساعده للشؤون التعليمية للبنين، ومدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة، ومدير إدارة النشاط الطلابي.
وغادرت 15 حافلة مخصصة لنقل الكشافين في موكبٍ مهيب المعسكر بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية متجهة إلى مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.
يأتي ذلك بعد أن تزودوا بمختلف المهارات اللازمة في عمليات الإنقاذ والإسعاف والبحث والإرشاد والتعامل مع الأخرين من خلال برامج وفعاليات تثقيفية ومهارية قدمت لهم طيلة أربعة أيام وهي مدة المعسكر؛ بهدف تهيئتهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً لتطوير مستوى أدائهم لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لحجاج بيت الله الحرام.
الطائف.. 650 كشافاً ينضمون إلى معسكرات الخدمة العامة في الحجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-01
غادر، اليوم، إلى المشاعر المقدسة 650 كشافا وقائدا كشفيا يمثلون 23 إدارة تعليمية بالمملكة، للانضمام إلى معسكرات الخدمة العامة في الحج وتقديم خدماتهم لضيوف الرحمن.
وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، في وداعهم بحضور مساعده للشؤون التعليمية للبنين، ومدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة، ومدير إدارة النشاط الطلابي.
وغادرت 15 حافلة مخصصة لنقل الكشافين في موكبٍ مهيب المعسكر بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية متجهة إلى مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.
يأتي ذلك بعد أن تزودوا بمختلف المهارات اللازمة في عمليات الإنقاذ والإسعاف والبحث والإرشاد والتعامل مع الأخرين من خلال برامج وفعاليات تثقيفية ومهارية قدمت لهم طيلة أربعة أيام وهي مدة المعسكر؛ بهدف تهيئتهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً لتطوير مستوى أدائهم لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لحجاج بيت الله الحرام.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
03:37 PM
يمثلون 23 إدارة تعليمية وتم تهيئتهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وسلوكياً
غادر، اليوم، إلى المشاعر المقدسة 650 كشافا وقائدا كشفيا يمثلون 23 إدارة تعليمية بالمملكة، للانضمام إلى معسكرات الخدمة العامة في الحج وتقديم خدماتهم لضيوف الرحمن.
وكان المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، في وداعهم بحضور مساعده للشؤون التعليمية للبنين، ومدير إدارة النشاط الكشفي بالوزارة، ومدير إدارة النشاط الطلابي.
وغادرت 15 حافلة مخصصة لنقل الكشافين في موكبٍ مهيب المعسكر بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية متجهة إلى مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.
يأتي ذلك بعد أن تزودوا بمختلف المهارات اللازمة في عمليات الإنقاذ والإسعاف والبحث والإرشاد والتعامل مع الأخرين من خلال برامج وفعاليات تثقيفية ومهارية قدمت لهم طيلة أربعة أيام وهي مدة المعسكر؛ بهدف تهيئتهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وسلوكياً ومهارياً لتطوير مستوى أدائهم لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لحجاج بيت الله الحرام.
، الطائف.. 650 كشافاً ينضمون إلى معسكرات الخدمة العامة في الحج ،
المصدر : الخليج 365
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