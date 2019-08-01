، تنبيهات الأرصاد: هذه المناطق ستتعرض لرياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: حالات مناخية تتواصل على مدار اليوم ويستمر معظمها للمساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدداً من التنبيهات والتنبيهات المتقدمة بخصوص مجموعة من المناطق على مستوى المملكة.

وقالت "الأرصاد": منطقة نجران تتعرض لاستمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية والنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة" من الساعة 12:00 وحتى الساعة 20:00 مساء اليوم.

وأضافت: منطقة الباحة تتعرض لأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على "الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة"، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 22:00 مساء اليوم.

وأردفت: تتعرض منطقة الرياض لرياح نشطة وأتربة مثارة تدنٍ في مدى الرؤية على "الأفلاج والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر" من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 21:00 مساء اليوم.

وتابعت: تتعرض المنطقة الشرقية لموجة حارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على "الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا" من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 21:00 مساء اليوم، كما تتعرض منطقة تبوك لنفس الحالة وخلال نفس الفترة على "البدع وتبوك وتيماء وحقل وضباء"، وكذلك تتعرض الجوف للحالة نفسها وخلال نفس الفترة الزمنية على "القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل"، كما تطال نفس الحالة مكة المكرمة في "الخرمة والقنفذة والكامل والليث والمويه وبحره وتربة وخليص ورنية"، وعلى المدينة المنورة في "الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع"، وعلى الحدود الشمالية في "طريف وعرعر".

وتتعرض منطقة مكة المكرمة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على "الخرمة والمويه وتربة ورنية"، من الساعة 12:00 مساء اليوم حتى الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.