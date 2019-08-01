ع / السعودية اليوم / الأرصاد تنبه لهطول أمطار مصحوبة برياح سطحية على منطقة جازان



جيزان 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد بعض المواقع ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان وجريان السيول ببعض الأودية , تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش والدرب وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر بني مالك و الريث والطوال والعارضة و العيدابي وصامطة وضمد وفرسان وفيفا وهروب , وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة ،واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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15:44ت م

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