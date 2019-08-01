

الأحساء 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

كرّم وكيل محافظ الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري اليوم بمقر المحافظة رئيس قسم التفتيش والإرشاد المهني للرجال بالاحساء منصور المهنا ورئيسة قسم تفتيش النساء مريم الهلال ، وذلك نظير تحقيقهما مراكز متقدمة في المسابقة الشهرية التي تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مستوى المملكة التي تهدف الى خلق روح المنافسة بين المكاتب وكذلك بمناسبة تحقيقهما المركز الأول في التفتيش لأكثر من مرة على مستوى المملكة وأيضا لإسهامهما في قيادة فرق التفتيش واللجان لضبط سوق العمل بمحافظة الاحساء .

وشكر وكيل المحافظة مدير المكتب ومنسوبيه على جهودهم المبذولة والتي كان لها بالغ الأثر في ضبط سوق العمل ، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يقوم به مفتشو ومفتشات المكتب في تطبيق الأنظمة والمتابعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة .

حضر التكريم مدير مكتب العمل بمحافظة الاحساء عبدالعزيز بن عبدالرحمن المغنم .

// انتهى //

15:41ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل محافظ الأحساء يكرم رؤساء قسم التفتيش والإرشاد المهني بمكتب عمل المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.