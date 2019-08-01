السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تقيم محاضرة عن دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030



عرعر 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أقامت جامعة الحدود الشمالية أمس محاضرة بعنوان " دور الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030" قدمها الدكتور على بن عبده الألمعي من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم وذلك على مسرح كلية العلوم بالمدينة الجامعية، ضمن فعاليات البرنامج الإثرائي للموهوبين الذي تنظمه الجامعة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وشركة معادن بمشاركة طلبة التعليم العام المشاركين في البرنامج الإثرائي برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري وتم نقل المحاضرة لشطر الطالبات عبر تقنية البث المرئي الفيديو "كونفرانس".

وتناولت المحاضرة ماهية رؤية المملكة2030 ومقوماتها، وأهداف وبرامج الرؤية، وكيفية مشاركة الشباب في تحقيق الرؤية.

وفي الختام سلم رئيس البرنامج الإثرائي بالجامعة في شطر الطلاب ووكيل كلية العلوم للشؤون الأكاديمية الدكتور فواز بن حجي العنزي درعاً من الجامعة للدكتور الألمعي تكريماً له.

// انتهى //

15:39ت م

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