حج / محاضرة " أشهر الحج فضلها وأحكامها " بالمكتب التعاوني في حائل



حائل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل بعد غد محاضرة بعنوان " أشهر الحج فضلها وأحكامها "يلقيها سعود سلامة الهقص بعد صلاة المغرب في مسجد الخريصي.

وتأتي إقامة هذه المحاضرة ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

15:39ت م

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