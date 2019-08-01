السعودية اليوم/ مياه الحدود الشمالية تنجز تشييد الخزانات الإستراتيجية بمحافظة رفحاء بسعة 54 ألف م3 وبتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال



رفحاء 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية، أعمال تشييد مشروع الخزانات الإستراتيجية بمحافظة رفحاء بسعة تخزينية تبلغ 54 ألف متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت 27 مليون ريال.

ويأتي ذلك تعزيزاً لرؤية القيادة في تحقيق الأمن المائي، وتلمس الاحتياجات الخدماتية للمواطنين، من خلال إيجاد مشاريع تلبي الطلب المتزايد على المياه.

وأكدت شركة المياه الوطنية أنها تهدف من تنفيذ مشروع إنشاء خزانات إستراتيجية بمحافظة رفحاء وتوفير مخزون مائي احتياطي لتغذية مدينة رفحاء في الحالات الطارئة، إضافة إلى إيجاد ضخ مائي موازي للخزان العالي بحي الروضة ومحطة حي التعاون، وإيجاد ضخ مباشر لشبكة المياه بأحياء الشمال والجميماء واليرموك.

وبيّنت أن المشروع سيخدم بشكل مباشر أكثر من 15 ألف نسمة في محافظة رفحاء عبر أكثر من 2853 توصيلة مياه، مشيرة إلى أن المشروع تضمن تشييد 3 خزانات إستراتيجية بسعة 18 ألف متر مكعب لكل خزان، وبطاقة تخزينية إجمالية تبلغ 54 ألف متر مكعب، مشيرة إلى أن المشروع تضمن مبنى للمضخات، ومبنى للكلور، ومبنى للفنيين، إضافة إلى تنفيذ خطوط ناقلة بطول 7 كيلومترات طولية.

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15:27ت م

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