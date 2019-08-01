حج / رئاسة هيئة الأمر بالمعروف تنفذ برامج تدريبية لمنسوبيها حول مهارات التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر



الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

نفذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برنامجها التدريبي للأعضاء المشاركين في موسم حج هذا العام 1440هـ بعنوان (مهارات التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر) بمكة المكرمة، على فترتين، قدم الفترة الأولى منه مدير عام فرع الرئاسة بمكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، فيما قدم الفترة الثانية منه أمين عام وحدة الحج بالرئاسة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، بمعدل 40 ساعة تدريبية على مدى ثلاثة أيام.

وتضمنت محاور البرنامج عدة موضوعات منها: مراعاة المتدرب للرفق والحكمة في التوعية والإرشاد عند التعامل مع الحاج والمعتمر والزائر، وأهمية استشعار الأجر العظيم عند خدمة ضيوف الرحمن، ومعرفة المتدرب لأنماط الشخصية الإِنسانية وكيفية التعامل مع كل نمط، ومعرفة المتدرب للوسائل والأساليب المؤثرة على الحجاج والمعتمرين والزوار عند التعامل معهم، وتنمية مهارات عضو الهيئة والموعظة الحسنة عند التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار، وفق ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج التدريبية بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وذلك لرفع كفاءة الأعضاء وتطوير العمل الميداني للرئاسة العامة ومنسوبيها، وامتداداً لما تقوم به هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم ما يلزم لهم مما يعينهم على أداء حجهم بيسر وسهولة.

// انتهى //

15:10ت م

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