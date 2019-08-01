السعودية اليوم / اختتام برنامج التدريب الصيفي بالوحدة البيطرية بالدمام



الدمام 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الوحدة البيطرية بالدمام التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، برنامج التدريب الصيفي بمشاركة طلاب كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية بجامعة الملك فيصل، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والجامعة في مجال التعليم والتدريب، بهدف رفع مهارات التعامل مع المستفيدين.

وتضمن البرنامج الذي استمر لمدة شهر، تطبيقاً عملياً عن ممارسة الطب والعلاج للحيوانات التي ترد العيادة البيطرية، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة والتعرف على سبل مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وفق جدول التحصينات الدورية، والاطلاع على طرق الفحص الظاهري واخذ العينات اللازمة من الحيوانات المستوردة أو المصدرة من خلال تطبيق إجراءات الحجر الحيواني، إضافة إلى زيارات ميدانية لمشاريع الإنتاج الحيواني، ومشاريع الاستزراع السمكي وبعض المنشآت البيطرية، وذلك لكسب المتدرب مزيداً من الاطلاع والمعرفة التطبيقية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، استعداد الفرع ومكاتبه والوحدات التابعة له على مد جسور التعاون بينهم وبين جميع الجهات الحكومية والخاصة فيما فيه الصالح العام.

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15:10ت م

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