

طبرجل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

لاقت ثمار شجرة "المصع" إقبالاً منقطع النظير من زوار مهرجان الفاكهة في محافظة طبرجل.

وأوضح المهندس الزراعي عبد المحسن بن علي السراب -أحد المزارعين المشاركين في المهرجان- , أنه اعتنى بشجرة المصع منذ سنوات وأثمرت عنده وأكل من ثمارها ليقوم بعد ذلك بتطوير الفكرة بزيادة زراعة شتلات المصع ليزداد الإنتاج, مؤكداً أنه استطاع عمل مشروب العصير من ثمار المصع.

من جهته بين المزارع فهد بن سعيد الشراري, أن أشجار المصع تعد أشجار برية من الأغذية الضرورية التي يعتمد عليها حيث يتم أكله على شكل ثمار أو عصير أو على شكل دبس بعد أن يتم تنقيته من الشوائب وغسله وتجهيزه وطبخه ليصبح على شكل دبس .

وأضاف أنه اهتم بزراعة أشجار المصع من سنوات من خلال زراعتها على شكل شتلات يقوم بزراعتها من منتصف شهر فبراير ويتم قطف الثمار من بداية شهر يوليو, مبيناً أن العارفين للمصع من زوار المهرجان يقبلون على شراء ثمار المصع والمشروب الخاص له بشكل ملفت مؤكدًا أن الكميات التي يُحضّرها تَنْفَذ بشكل يومي .

// انتهى //

15:09ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المصَع" فاكهة البادية سُلالة تمتد من الماضي لحاضر الفاكهة بطبرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.