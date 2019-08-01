السعودية اليوم / العمل والتنمية الاجتماعية تشارك في ملتقى الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "إنماء" بمنطقة الحدود الشمالية



عرعر 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حفل تدشين ملتقى الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "إنماء" بمنطقة الحدود الشمالية، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وذلك خلال الفترة 26 - 28 ذي القعدة 1440هـ.

وشارك وكيل الوزارة المساعد للسياسات العمالية وليد بن خضر الكلش بإحدى الجلسات الحوارية، الذي ثمن خلالها إطلاق سمو أمير المنطقة مبادرة "تنموي" وهي من أهم مبادرات إمارة المنطقة لحوكمة وتمكين وتحفيز كافة الجهات المعنية بتنمية الاستثمارات وتوليد الفرص الوظيفية.

وأكد وكيل الوزارة المساعد للسياسات العمالية أن المنطقة تحقيق تحسناً ملموساً في انخفاض معدل البطالة للسعوديين من 23 % في نهاية الربع الأول لعام 2018 إلى 16.9% في نهاية الربع الأول لعام 2019 وكذلك حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول بنسبة 99,38 لامتثال قرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة في شهر إبريل هذا العام لـ(12) نشاطا تم توطينها هذا العام أيضا.

واشتمل الحفل على عدد من الجلسات الحوارية التي تناولت الحديث عن "البرامج والمبادرات الحكومية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، والمصادر الجديدة والمبتكرة في التمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين التنمية الصناعية في ظل المقومات الاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية، والبرامج والمبادرات للجهات المساندة والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة وفق مستهدفات الرؤية، والدعم غير المالي وأهميته في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقصص النجاح الملهمة".

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15:05ت م

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