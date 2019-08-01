تعليم الرياض يبدأ حصر المستحقين لـ مكافأة الـ50 ألفاً

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة منسوبيها في جميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس من الخريجين الجامعيين المستحقين لمكافأة الـ50 ألفاً، ممن تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل تاريخ 19 ذي القعدة 1407هــ إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بالإدارة والتقدم بطلباتهم لصرف المكافأة المستحقة لهم.

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وأكد مدير التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله الغنام أن هذا الإجراء يأتي استناداً للموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء بنظامية صرف المكافأة للخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم باستحقاق من تم تعيينهم للمكافأة ولم تصرف لهم في حينه، وذلك قبل تعميم إيقافها بتاريخ ١٩ من ذي القعدة ١٤٠٧هــ.

وأوضح الغنام أن على المتقدمين الإقرار بعدم أسبقية صرف المكافأة وأن تكون الدراسة الجامعية بنظام الانتظام مع إرفاق صورة من وثيقة التخرج وقرار التعيين والمباشرة بعد التعيين والهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي (الآيبان) مصدق من البنك، مضيفاً أنه في حال كان المستحق متوفيًا فيتوجب إحضار وكالة شرعية وصك حصر للورثة وصورة من الحساب البنكي للوكيل.

وأضاف الغنام أن آخر موعد لتلقي الطلبات وتسليم المستندات هو الثلاثاء 26 من ذي الحجة 1440هــ مشيراً إلى أن العمل جار ٍ على حصر المستحقين للمكافأة والرفع ببياناتهم إلى لإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعداداً لصرفها لهم.