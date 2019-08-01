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واشنطن تهاجم ألمانيا بسبب مضيق هرمز
متابعات الخليج 365 - متابعة
هاجم السفير الأميركي لدى ألمانيا، حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز قائلًا إنه ينبغي لأكبر اقتصاد في أوروبا الاضطلاع بمسؤولية عالمية أكبر.
وكان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس استبعد يوم أمس الأربعاء مشاركة بلاده في مهمة بحرية مزمعة بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز القريب من إيران وذلك بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلباً رسمياً لبرلين.
ومعبرًا عن إحباطه بشأن القرار، قال السفير الأميركي ريتشارد غرينل: إن على ألمانيا واجباً ينبغي الوفاء به، مضيفاً لصحيفة ألمانية إن “ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. يرتبط هذا النجاح بمسؤوليات عالمية”.
وقال: إن الولايات المتحدة تسعى منذ أسابيع للحصول على تأييد ألمانيا للمهمة العسكرية في مضيق هرمز، وإنه رغم تصريح أحد الوزراء بأنه يجري النظر في الطلب فإن وزير الخارجية أعلن رفضه.
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